Atelier créatif – Écriture L’Atelier de la Ressourcerie Créative Paris

Apprenez à écrire une histoire qui vous ressemble !

Venez explorer votre créativité sans stress, quel que soit votre niveau ! Apprenez à jouer avec les mots, à partager des idées, à s’inspirer les un.es des autres et repartir, peut-être, avec l’envie d’écrire un peu plus souvent !

– niveau débutant – matériels fournis –

INFOS PRATIQUES

LIEU

L’Atelier de La Ressourcerie Créative, 95 avenue du Général Leclerc, 75014 Paris

HORAIRE

Samedi 17 janvier • 14h30 – 17h30

INSCRIPTION

Vous avez toujours voulu écrire, mais n’avez jamais osé ? Cet atelier est fait pour vous !

Le samedi 17 janvier 2026

de 14h30 à 17h30

payant

10 euros.

Public jeunes et adultes. A partir de 14 ans. Jusqu’à 99 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-01-17T15:30:00+01:00

fin : 2026-01-17T18:30:00+01:00

Date(s) : 2026-01-17T14:30:00+02:00_2026-01-17T17:30:00+02:00

L’Atelier de la Ressourcerie Créative 95, avenue du Général Leclerc 75014 Paris

https://www.laressourceriecreative.com/ateliersgrandpublic +33619288709 contact@laressourceriecreative.com https://www.facebook.com/laressourceriecreative https://www.facebook.com/laressourceriecreative



Afficher la carte du lieu L’Atelier de la Ressourcerie Créative et trouvez le meilleur itinéraire

