Atelier créatif – Écriture L’Atelier de la Ressourcerie Créative Paris
Atelier créatif – Écriture L’Atelier de la Ressourcerie Créative Paris samedi 17 janvier 2026.
Apprenez à écrire une histoire qui vous ressemble !
Venez explorer votre créativité sans stress, quel que soit votre niveau ! Apprenez à jouer avec les mots, à partager des idées, à s’inspirer les un.es des autres et repartir, peut-être, avec l’envie d’écrire un peu plus souvent !
– niveau débutant – matériels fournis –
INFOS PRATIQUES
LIEU
L’Atelier de La Ressourcerie Créative, 95 avenue du Général Leclerc, 75014 Paris
HORAIRE
Samedi 17 janvier • 14h30 – 17h30
Vous avez toujours voulu écrire, mais n’avez jamais osé ? Cet atelier est fait pour vous !
Le samedi 17 janvier 2026
de 14h30 à 17h30
payant
10 euros.
Public jeunes et adultes. A partir de 14 ans. Jusqu’à 99 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-01-17T15:30:00+01:00
fin : 2026-01-17T18:30:00+01:00
Date(s) : 2026-01-17T14:30:00+02:00_2026-01-17T17:30:00+02:00
L’Atelier de la Ressourcerie Créative 95, avenue du Général Leclerc 75014 Paris
https://www.laressourceriecreative.com/ateliersgrandpublic +33619288709 contact@laressourceriecreative.com https://www.facebook.com/laressourceriecreative https://www.facebook.com/laressourceriecreative
Afficher la carte du lieu L’Atelier de la Ressourcerie Créative et trouvez le meilleur itinéraire