ATELIER CRÉATIF EN ATTENDANT NOËL Langres

ATELIER CRÉATIF EN ATTENDANT NOËL
Médiathèque Marcel-Arland Langres Haute-Marne
Entrée libre
Tout public
La magie de Noël s’invite à la médiathèque ! Venez participer à notre atelier créatif et réalisez vos propres décorations de Noël, uniques et personnalisées.
Au programme création de décorations de sapin de Noël, et autres décorations festives. À partir des ouvrages de loisirs créatifs de la médiathèque, laissez-vous guider par le personnel de la bibliothèque pour réaliser vos plus belles créations dans une ambiance conviviale.
Médiathèque Marcel-Arland Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 87 63 00 bibliotheque.arland@langres.fr
