Atelier créatif : En attendant Noël Médiathèque Marcel Arland Langres

Atelier créatif : En attendant Noël Samedi 6 décembre, 15h00 Médiathèque Marcel Arland Haute-Marne

Entrée libre, sur inscription, tout public

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-12-06T15:00:00 – 2025-12-06T17:00:00

Fin : 2025-12-06T15:00:00 – 2025-12-06T17:00:00

Au programme : création de décorations de sapin de Noël, et autres décorations festives. A partir des ouvrages de loisirs créatifs de la médiathèque, laissez-vous guider par le personnel de la bibliothèque pour réaliser vos plus belles créations dans une ambiance conviviale.

Médiathèque Marcel Arland Rue Cardinal de la Luzerne 52200 LANGRES Langres 52200 Haute-Marne Grand Est [{« type »: « phone », « value »: « 03 25 87 63 00 »}, {« type »: « email », « value »: « bibliotheque.arland@langres.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://mediatheques-langres.fr »}]

La magie de Noël s’invite à la médiathèque ! Venez participer à notre atelier créatif et réalisez vos propres décorations de Noël, uniques et personnalisées. Atelier Noël