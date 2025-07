Atelier créatif en DUO enfant-Adulte d’impression botanique sur tissu (Hapa-zomé ou tataki-zomé) Atelier ADN Laine Pressy-sous-Dondin

Début : 2025-07-10 10:00:00

fin : 2025-07-10 11:00:00

2025-07-10

Impression botanique à 4 Mains

Impressions de feuilles et de pétales sur tissu

Public DUO adulte-enfant (à partir de 6 ans)

Durée 1h

Venez vous initier à la technique d’impression botanique la plus directe l’Hapa-zome ou le Tataki-zomé (technique de plantes frappées). Vous découvrirez comment créer des motifs et des textures sur du tissus à l’aide de plantes à tanins.

Au programme:

– Micro-balade botanique tinctoriale.

– Identification et récolte des plantes à tanin.

– Échantillonnage de formes et de couleurs du jardin.

– Impressions de feuilles sauvages frappage délicat de plantes sur tissu de coton. .

