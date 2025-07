Atelier créatif en DUO enfant-Adulte encre de fleurs et de légumes Atelier ADN Laine Pressy-sous-Dondin

Atelier créatif en DUO enfant-Adulte encre de fleurs et de légumes Atelier ADN Laine Pressy-sous-Dondin mardi 15 juillet 2025.

Atelier créatif en DUO enfant-Adulte encre de fleurs et de légumes

Atelier ADN Laine 3189 route de Saint Bonnet Pressy-sous-Dondin Saône-et-Loire

Tarif : 17 – 17 – 17 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-15 10:00:00

fin : 2025-07-15 11:00:00

Date(s) :

2025-07-15

Encre de fleurs et de légumes

Micro-paysages imaginaires

Atelier Adulte-Enfant à partir de 6 ans.

Durée 1h

Découvrir les couleurs que l’on peut fabriquer avec les légumes et fleurs tinctoriales du jardin. Regarder les micro-paysages de nos jardins et murets. Dessiner avec les encres végétales. Tester différentes sortes de pinceaux et de plumes pour écrire et dessiner.

Regardons le paysage différemment, source de couleurs, de textures et d’imagination. .

Atelier ADN Laine 3189 route de Saint Bonnet Pressy-sous-Dondin 71220 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 41 67 38 03 johanna@adnlaine.fr

English : Atelier créatif en DUO enfant-Adulte encre de fleurs et de légumes

German : Atelier créatif en DUO enfant-Adulte encre de fleurs et de légumes

Italiano :

Espanol :

L’événement Atelier créatif en DUO enfant-Adulte encre de fleurs et de légumes Pressy-sous-Dondin a été mis à jour le 2025-06-18 par CLUNY │ OT de Cluny Sud Bourgogne | Cat.II