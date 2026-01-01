Atelier créatif en famille avec La Croisée des Villages Bibliothèque Cherveux
mercredi 14 janvier 2026.
Atelier créatif en famille avec La Croisée des Villages
Bibliothèque 1 Rue de la Belle Étoile Cherveux Deux-Sèvres
Début : 2026-01-14
fin : 2026-01-14
2026-01-14
Réalisation d’une couronne à travers une activité manuelle et créative, avant de partager un moment gourmand autour d’un morceau de galette !
Parents, grands-parents, oncles et tantes peuvent accompagner les enfants pour partager ce moment convivial.
Sur inscription. .
Bibliothèque 1 Rue de la Belle Étoile Cherveux 79410 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 16 59 88 63 coordination@lacroiseedesvillages79.com
