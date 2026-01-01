Atelier créatif en famille avec La Croisée des Villages Bibliothèque Cherveux

Atelier créatif en famille avec La Croisée des Villages

Bibliothèque 1 Rue de la Belle Étoile Cherveux Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-14

fin : 2026-01-14

Date(s) :

2026-01-14

Réalisation d’une couronne à travers une activité manuelle et créative, avant de partager un moment gourmand autour d’un morceau de galette !

Parents, grands-parents, oncles et tantes peuvent accompagner les enfants pour partager ce moment convivial.

Sur inscription. .

Bibliothèque 1 Rue de la Belle Étoile Cherveux 79410 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 16 59 88 63 coordination@lacroiseedesvillages79.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier créatif en famille avec La Croisée des Villages

L’événement Atelier créatif en famille avec La Croisée des Villages Cherveux a été mis à jour le 2025-12-29 par OT Haut Val De Sèvre