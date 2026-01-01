Atelier créatif en famille avec La Croisée des Villages Rue du Champ de Foire La Crèche
Atelier créatif en famille avec La Croisée des Villages
mercredi 28 janvier 2026.
Atelier créatif en famille avec La Croisée des Villages
Rue du Champ de Foire, Cinéma Le Clouzot, La Crèche, Deux-Sèvres
Réalisation d’une couronne à travers une activité manuelle et créative, avant de partager un moment gourmand autour d’un morceau de galette !
Parents, grands-parents, oncles et tantes peuvent accompagner les enfants pour partager ce moment convivial.
Rue du Champ de Foire Cinéma Le Clouzot La Crèche 79260 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 16 59 88 63 coordination@lacroiseedesvillages79.com
