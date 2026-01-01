Atelier créatif en famille avec La Croisée des Villages Pamproux
Atelier créatif en famille avec La Croisée des Villages Pamproux mercredi 7 janvier 2026.
Atelier créatif en famille avec La Croisée des Villages
Salle de l’Atelier Pamproux Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-07
fin : 2026-01-07
Date(s) :
2026-01-07
Réalisation d’une couronne à travers une activité manuelle et créative, avant de partager un moment gourmand autour d’un morceau de galette !
Parents, grands-parents, oncles et tantes peuvent accompagner les enfants pour partager ce moment convivial.
Sur inscription. .
Salle de l’Atelier Pamproux 79800 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 16 59 88 63 coordination@lacroiseedesvillages79.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier créatif en famille avec La Croisée des Villages
L’événement Atelier créatif en famille avec La Croisée des Villages Pamproux a été mis à jour le 2025-12-29 par OT Haut Val De Sèvre