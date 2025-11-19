Atelier créatif en famille Betz

Atelier créatif en famille

1 Rue de la Fraternité Betz Oise

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-19 14:00:00

fin : 2025-11-19 16:00:00

Date(s) :

2025-11-19

Envie d’un moment créatif et convivial en famille ?

L’Espace Valois Multien vous propose un mercredi par mois, un atelier où petits et grands peuvent s’initier à l’art créatif et repartir avec leur propre création !

Quand mercredi 19 novembre, de 14h à 16h

Où Espace Valois Multien, 1 rue de la Fraternité, Betz

Activité Art créatif matériel fourni

Tarif 6€/famille ou 6€/personne

Attention +15% pour les habitants des communes non adhérentes

Inscriptions 03 44 87 44 59 accueil@csevm.fr

‍ ‍ ‍ Une belle occasion de partager un moment de détente, de créativité et de nature en famille. Accessible à tous, débutants comme passionnés !

1 Rue de la Fraternité Betz 60620 Oise Hauts-de-France accueil@csevm.fr

English :

Looking for a creative and convivial moment with your family?

One Wednesday a month, Espace Valois Multien organizes a workshop where young and old alike can try their hand at creative arts and leave with their own creations!

? When: Wednesday, November 19, 2pm to 4pm

? Where: Espace Valois Multien, 1 rue de la Fraternité, Betz

? Activity: Creative art ? materials provided

? Price: 6?/family or 6?/person

? Please note: +15% for residents of non-member communes

? Registration: 03 44 87 44 59 ? accueil@csevm.fr

??????? A great opportunity to share a moment of relaxation, creativity and nature with the whole family. Accessible to all, beginners and enthusiasts alike!

German :

Lust auf einen kreativen und geselligen Moment mit der Familie?

Der Espace Valois Multien bietet Ihnen einen Mittwoch im Monat einen Workshop an, bei dem Groß und Klein in die kreative Kunst eingeführt werden und mit ihren eigenen Kreationen nach Hause gehen können!

? Wann: Mittwoch, 19. November, von 14 bis 16 Uhr

? Wo: Espace Valois Multien, 1 rue de la Fraternité, Betz

? Aktivität: Kreative Kunst ? Material wird gestellt

? Tarif: 6?/Familie oder 6?/Person

? Achtung: +15% für die Einwohner der Gemeinden, die nicht Mitglied sind

? Anmeldungen: 03 44 87 44 59 ? accueil@csevm.fr

??????? Eine schöne Gelegenheit, mit der Familie einen Moment der Entspannung, der Kreativität und der Natur zu teilen. Für alle zugänglich, Anfänger wie Begeisterte!

Italiano :

Voglia di divertimento creativo per tutta la famiglia?

Un mercoledì al mese, l’Espace Valois Multien offre un laboratorio in cui grandi e piccini possono cimentarsi con le arti creative e uscire con la propria creazione!

? Quando: mercoledì 19 novembre, dalle 14.00 alle 16.00

? Dove: Espace Valois Multien, 1 rue de la Fraternité, Betz

? Attività: arte creativa materiali forniti

? Prezzo: 6€/famiglia o 6€/persona

? Nota bene: +15% per i residenti di comuni non associati

? Iscrizione: 03 44 87 44 59 ? accueil@csevm.fr

??????? Una grande opportunità per condividere un momento di relax, creatività e natura con la vostra famiglia. Aperto a tutti, principianti e appassionati!

Espanol :

¿Le apetece un poco de diversión creativa para toda la familia?

Un miércoles al mes, el Espace Valois Multien ofrece un taller en el que pequeños y mayores pueden probar las artes creativas y salir de allí con su propia creación

? Cuándo: miércoles 19 de noviembre, de 14:00 a 16:00 horas

? Dónde: Espace Valois Multien, 1 rue de la Fraternité, Betz

? Actividad: Arte creativo ? materiales proporcionados

? Precio: 6€/familia o 6€/persona

? Nota: +15% para residentes de municipios no miembros

? Inscripción: 03 44 87 44 59 ? accueil@csevm.fr

??????? Una gran oportunidad para compartir en familia un momento de relajación, creatividad y naturaleza. Abierto a todos, principiantes y aficionados

