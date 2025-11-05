Atelier créatif en famille Danse parents/enfants avec Cécile Geai Place de l’Église Meymac
Atelier créatif en famille Danse parents/enfants avec Cécile Geai Place de l’Église Meymac mercredi 5 novembre 2025.
Atelier créatif en famille Danse parents/enfants avec Cécile Geai
Place de l’Église Médiathèque Meymac Corrèze
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-05
fin : 2025-11-05
Date(s) :
2025-11-05
Atelier créatif en famille, Danse parents/enfants avec Cécile Geai , à partir de 2 ans
Gratuit sur réservation .
Place de l’Église Médiathèque Meymac 19250 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 7 60 56 97 74 cturbil@hautecorrezecommunaute.fr
English : Atelier créatif en famille Danse parents/enfants avec Cécile Geai
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Atelier créatif en famille Danse parents/enfants avec Cécile Geai Meymac a été mis à jour le 2025-10-22 par Office de Tourisme de Haute Corrèze