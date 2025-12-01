Atelier créatif en famille ‘Du pinceau au spray’ Musée des Ursulines de Mâcon Mâcon

Musée des Ursulines de Mâcon 5 Rue de la Préfecture Mâcon Saône-et-Loire

Début : 2025-12-13 15:00:00

fin : 2025-12-13 16:00:00

2025-12-13

Pour profiter des collections et passer un agréable moment, le musée propose des rendez-vous ludiques, ateliers créatifs et stages, à partager entre les participants.

Après avoir étudié les paysages urbains peints au pinceau par Gabriel Loppé, découvrez le street art, sa culture et la technique du pochoir à la bombe de peinture. Auprès de Blandine Mingret, du collectif de Las Gatas Street Art, chacun sera amené à créer des matrices de pochoirs et composer une ou des villes imaginaires.

Par Blandine Mingret, Amad’Art

Dès 10 ans enfants accompagnés d’au moins 1 adulte.

Durée 1h. .

Musée des Ursulines de Mâcon 5 Rue de la Préfecture Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 39 90 38 musee.ursulines@ville-macon.fr

German : Atelier créatif en famille ‘Du pinceau au spray’

