Atelier créatif « En(lac)és »

Musée des Ursulines 5 Rue de la Préfecture Mâcon Saône-et-Loire

Tarif : 4.5 – 4.5 – 4.5 EUR

Tarif enfant

Début : 2025-09-06 10:30:00

fin : 2025-09-06 11:30:00

2025-09-06

Et si Le Lac était moderne ? Réécrivez une partie de ce célèbre poème de Lamartine pour exprimer vos émotions avec des mots de notre époque et le style de votre choix. Haïku, rap, musique, tout est permis !

En partenariat avec l’opération Patrimoines écrits en Bourgogne-Franche-Comté .

Public tout public. Dès 8 ans, enfants accompagnés d’au moins un adulte. Durée 1h. .

Musée des Ursulines 5 Rue de la Préfecture Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

