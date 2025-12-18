Atelier créatif en famille Enluminure Musée des Ursulines Mâcon
Musée des Ursulines 5 rue de la Préfecture Mâcon Saône-et-Loire
Tarif : 4.5 – 4.5 – 4.5 EUR
Début : 2026-03-28 10:30:00
fin : 2026-03-28 11:30:00
2026-03-28
Laissez parler votre inspiration et imaginez des enluminures autour des poèmes d’Alphonse de Lamartine, à l’image des compositions de son épouse Mary-Ann ! Pour profiter des collections et passer un agréable moment en famille, le musée propose des rendez-vous ludiques, ateliers créatifs et stages, à partager entre petits et grands.
Nombre de places limité, sur inscription.
Public familles.
Dès 5 ans, enfants accompagnés d’au moins un adulte. Durée 1h. .
