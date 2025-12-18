Atelier créatif en famille Enluminure Musée des Ursulines Mâcon

Atelier créatif en famille Enluminure

Musée des Ursulines 5 rue de la Préfecture Mâcon Saône-et-Loire

Début : 2026-03-28 10:30:00

fin : 2026-03-28 11:30:00

2026-03-28

Laissez parler votre inspiration et imaginez des enluminures autour des poèmes d’Alphonse de Lamartine, à l’image des compositions de son épouse Mary-Ann ! Pour profiter des collections et passer un agréable moment en famille, le musée propose des rendez-vous ludiques, ateliers créatifs et stages, à partager entre petits et grands.

Nombre de places limité, sur inscription.

Public familles.

Dès 5 ans, enfants accompagnés d’au moins un adulte. Durée 1h. .

Musée des Ursulines 5 rue de la Préfecture Mâcon 71000 Saône-et-Loire

