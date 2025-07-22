Atelier créatif en famille » Fondu de peinture » Musée des Ursulines Mâcon

Atelier créatif en famille » Fondu de peinture »

Musée des Ursulines 5 Rue des Ursulines Mâcon Saône-et-Loire

Tarif : 4.5 EUR

Début : 2025-09-13 11:00:00

fin : 2025-09-13 12:00:00

2025-09-13

Découvrez la peinture au glaçon et tentez de composer votre propre glacier de montagne en vous inspirant des œuvres de Gabriel Loppé.

Pour profiter des collections et passer un agréable moment en famille, le musée propose des rendez-vous ludiques, ateliers créatifs et stages, à partager entre petits et grands.

Public familles.

Dès 5 ans (Les enfants sont pris en charge par un médiateur culturel pendant que leurs parents assistent à la visite guidée de l’exposition Gabriel Loppé). Durée 1h. .

Musée des Ursulines 5 Rue des Ursulines Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 59 90 38 musee.ursulines@ville-macon.fr

