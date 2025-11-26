Atelier créatif en famille L’art du vitrail Musée des Ursulines Mâcon
Atelier créatif en famille L’art du vitrail Musée des Ursulines Mâcon vendredi 20 février 2026.
Atelier créatif en famille L’art du vitrail
Musée des Ursulines 5 Rue de la Préfecture Mâcon Saône-et-Loire
Tarif : 4.5 – 4.5 – 4.5 EUR
Début : 2026-02-20 15:00:00
fin : 2026-02-20 16:00:00
2026-02-20
Avec du papier, composez un petit vitrail de la forme de votre choix à partir de la sculpture Relief dynamistique, véritable modèle de l’artiste Maxime Descombin. Pour profiter des collections et passer un agréable moment en famille, le musée propose des rendez-vous ludiques, ateliers créatifs et stages, à partager entre petits et grands.
Sur inscription. Dès 8 ans, enfants accompagnés d’au moins un adulte. Publics famille. Durée 1 h. .
Musée des Ursulines 5 Rue de la Préfecture Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 39 90 38
