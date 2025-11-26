Atelier créatif en famille L’art du vitrail Musée des Ursulines Mâcon

Atelier créatif en famille L’art du vitrail

Musée des Ursulines 5 Rue de la Préfecture Mâcon Saône-et-Loire

Début : 2026-02-20 15:00:00

fin : 2026-02-20 16:00:00

2026-02-20

Avec du papier, composez un petit vitrail de la forme de votre choix à partir de la sculpture Relief dynamistique, véritable modèle de l’artiste Maxime Descombin. Pour profiter des collections et passer un agréable moment en famille, le musée propose des rendez-vous ludiques, ateliers créatifs et stages, à partager entre petits et grands.

Sur inscription. Dès 8 ans, enfants accompagnés d’au moins un adulte. Publics famille. Durée 1 h. .

