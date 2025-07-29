Atelier créatif en famille « Le roman du Lac » Musée des Ursulines Mâcon

Atelier créatif en famille « Le roman du Lac » Musée des Ursulines Mâcon jeudi 14 août 2025.

Atelier créatif en famille « Le roman du Lac »

Musée des Ursulines 5 Rue de la Préfecture Mâcon Saône-et-Loire

Tarif : 4.5 – 4.5 – 4.5 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-14 10:30:00

fin : 2025-08-14 11:30:00

Date(s) :

2025-08-14

Laissez parler vos crayons pour illustrer le plus célèbre poème d’Alphonse de Lamartine ! Avec votre propre style ou en vous aidant d’illustrations anciennes, vous pourrez marier dessin et écriture pour faire le tour du Lac ! Pour profiter des collections et passer un agréable moment en famille, le musée propose des rendez-vous ludiques, ateliers créatifs et stages, à partager entre petits et grands.

Public Familles. Dès 7 ans, enfants accompagnés d’au moins un adulte. Durée 1h. .

Musée des Ursulines 5 Rue de la Préfecture Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 39 90 38 musee.ursulines@ville-macon.fr

English : Atelier créatif en famille « Le roman du Lac »

German : Atelier créatif en famille « Le roman du Lac »

Italiano :

Espanol :

L’événement Atelier créatif en famille « Le roman du Lac » Mâcon a été mis à jour le 2025-07-31 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)