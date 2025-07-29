Atelier créatif en famille « Le roman du Lac » Musée des Ursulines Mâcon
Musée des Ursulines 5 Rue de la Préfecture Mâcon Saône-et-Loire
Tarif : 4.5 EUR
2025-08-14 10:30:00
2025-08-14 11:30:00
2025-08-14
Laissez parler vos crayons pour illustrer le plus célèbre poème d’Alphonse de Lamartine ! Avec votre propre style ou en vous aidant d’illustrations anciennes, vous pourrez marier dessin et écriture pour faire le tour du Lac ! Pour profiter des collections et passer un agréable moment en famille, le musée propose des rendez-vous ludiques, ateliers créatifs et stages, à partager entre petits et grands.
Public Familles. Dès 7 ans, enfants accompagnés d’au moins un adulte. Durée 1h. .
Musée des Ursulines 5 Rue de la Préfecture Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 39 90 38 musee.ursulines@ville-macon.fr
