Atelier créatif en famille Petits naturalistes Musée des Ursulines Mâcon

Atelier créatif en famille Petits naturalistes

Musée des Ursulines 5 rue de la Préfecture Mâcon Saône-et-Loire

Début : 2025-12-30 10:30:00

fin : 2025-12-30 12:00:00

Date(s) :

2025-12-30

Découvrez les animaux de nos forêts peints par Alain Pouillet. Observez-les, avec l’œil du naturaliste, vous apprendrez à reconnaître et manipuler leurs traces empreintes, plumes, poils, nids ou autres éléments discrets de la vie sauvage. Vous réaliserez même l’empreinte de votre animal préféré !

Pour profiter des collections et passer un agréable moment en famille, le musée propose des rendez-vous ludiques, ateliers créatifs et stages, à partager entre petits et grands.

Par Sandrine Gré, médiatrice scientifique, Centre Eden (Cuisery).

Public famille, dès 7 ans. Enfants accompagnés d’au moins un adulte. Durée 1h30 .

Musée des Ursulines 5 rue de la Préfecture Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 39 90 38

German : Atelier créatif en famille Petits naturalistes

