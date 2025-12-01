Atelier créatif en famille Petits naturalistes Musée des Ursulines Mâcon
Atelier créatif en famille Petits naturalistes
Musée des Ursulines 5 rue de la Préfecture Mâcon Saône-et-Loire
Tarif : 9 – 9 – 9 EUR
Début : 2025-12-30 10:30:00
fin : 2025-12-30 12:00:00
2025-12-30
Découvrez les animaux de nos forêts peints par Alain Pouillet. Observez-les, avec l’œil du naturaliste, vous apprendrez à reconnaître et manipuler leurs traces empreintes, plumes, poils, nids ou autres éléments discrets de la vie sauvage. Vous réaliserez même l’empreinte de votre animal préféré !
Pour profiter des collections et passer un agréable moment en famille, le musée propose des rendez-vous ludiques, ateliers créatifs et stages, à partager entre petits et grands.
Par Sandrine Gré, médiatrice scientifique, Centre Eden (Cuisery).
Public famille, dès 7 ans. Enfants accompagnés d’au moins un adulte. Durée 1h30 .
Musée des Ursulines 5 rue de la Préfecture Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 39 90 38
