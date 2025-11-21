Atelier créatif en famille Points sur les lignes Musée des Ursulines Mâcon
Atelier créatif en famille Points sur les lignes
Musée des Ursulines 5 rue de la préfecture Mâcon Saône-et-Loire
Tarif : 9 – 9 – 9 EUR
Début : 2026-01-10 10:30:00
fin : 2026-01-10 11:30:00
2026-01-10
A l’aide d’une raclette et de gouttes de peinture, expérimentez une toute nouvelle technique picturale et laissez-vous surprendre par le résultat obtenu. Pour profiter des collections et passer un agréable moment en famille, le musée propose des rendez-vous ludiques, ateliers créatifs et stages, à partager entre petits et grands.
Tout public. Dès 5 ans, enfants accompagnés d’au moins un adulte. Durée 1h. .
Musée des Ursulines 5 rue de la préfecture Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 39 90 38
Atelier créatif en famille Points sur les lignes
