Atelier Créatif en Famille Saint-Maixent-l’École mercredi 10 septembre 2025.
Atelier Créatif en Famille
Entrée Cour Saragosse Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres
Début : 2025-09-10
fin : 2025-09-10
2025-09-10
Un atelier créatif pour petits et grands, où imagination et partage sont à l’honneur ! Venez créer ensemble dans une ambiance conviviale et ludique.
Réservation obligatoire. .
Entrée Cour Saragosse Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 16 59 88 63 coordination@lacroiseedesvillages79.com
