Atelier Créatif en Famille Saint-Maixent-l’École

Atelier Créatif en Famille Saint-Maixent-l’École mercredi 10 septembre 2025.

Atelier Créatif en Famille

Entrée Cour Saragosse Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-10

fin : 2025-09-10

Date(s) :

2025-09-10

Un atelier créatif pour petits et grands, où imagination et partage sont à l’honneur ! Venez créer ensemble dans une ambiance conviviale et ludique.

Réservation obligatoire. .

Entrée Cour Saragosse Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 16 59 88 63 coordination@lacroiseedesvillages79.com

English : Atelier Créatif en Famille

German : Atelier Créatif en Famille

Italiano :

Espanol : Atelier Créatif en Famille

L’événement Atelier Créatif en Famille Saint-Maixent-l’École a été mis à jour le 2025-08-05 par OT Haut Val De Sèvre