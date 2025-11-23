Atelier créatif en famille : Tous ensemble ! Musée Bourdelle PARIS

À la manière de Magdalena Abakanowicz, petits et grands sont invités à créer des silhouettes humaines inspirées par leur propre perception du corps. Une fois réunis sous forme d’installation collective, ces corps forment une foule mystérieuse. Cet atelier permet une exploration sensible de ce qui nous rassemble autant que ce qui nous distingue.

L’atelier est lié à l’exposition temporaire Magdalena

Abakanowicz. La trame de l’existence

Atelier de modelage en famille, enfants dès 3 ans.

Un atelier créatif en famille, en lien avec l’exposition « Magdalena Abakanowicz. La trame de l’existence »

Le dimanche 12 avril 2026

de 10h30 à 12h00

Le dimanche 15 février 2026

de 10h30 à 12h00

Le dimanche 25 janvier 2026

de 15h30 à 17h00

Le dimanche 14 décembre 2025

de 10h30 à 12h00

Le dimanche 23 novembre 2025

de 15h30 à 17h00

payant

De 5 à 7 euros.

À noter : pour cette activité, les participants doivent acheter également un billet de l’exposition « Magdalena Abakanowicz. La trame de l’existence »

À noter : pour cette activité en famille, les adultes doivent réserver un billet plein tarif et les enfants un billet tarif réduit.

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 3 ans.

Musée Bourdelle 18, rue Antoine Bourdelle 75015 PARIS

https://www.bourdelle.paris.fr/visiter/preparer-sa-visite/agenda/tous-ensemble +33184821455 bourdelle.reservations@paris.fr https://www.facebook.com/museebourdelle https://www.facebook.com/museebourdelle