Atelier créatif en famille : Tous ensemble ! Musée Bourdelle PARIS dimanche 23 novembre 2025.
À la manière de Magdalena Abakanowicz, petits et grands sont invités à créer des silhouettes humaines inspirées par leur propre perception du corps. Une fois réunis sous forme d’installation collective, ces corps forment une foule mystérieuse. Cet atelier permet une exploration sensible de ce qui nous rassemble autant que ce qui nous distingue.
L’atelier est lié à l’exposition temporaire Magdalena
Abakanowicz. La trame de l’existence
Atelier de modelage en famille, enfants dès 3 ans.
Un atelier créatif en famille, en lien avec l’exposition « Magdalena Abakanowicz. La trame de l’existence »
Le dimanche 12 avril 2026
de 10h30 à 12h00
Le dimanche 15 février 2026
de 10h30 à 12h00
Le dimanche 25 janvier 2026
de 15h30 à 17h00
Le dimanche 14 décembre 2025
de 10h30 à 12h00
Le dimanche 23 novembre 2025
de 15h30 à 17h00
payant
De 5 à 7 euros.
À noter : pour cette activité, les participants doivent acheter également un billet de l’exposition « Magdalena Abakanowicz. La trame de l’existence »
À noter : pour cette activité en famille, les adultes doivent réserver un billet plein tarif et les enfants un billet tarif réduit.
Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 3 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2025-11-23T16:30:00+01:00
fin : 2026-04-12T15:00:00+02:00
Date(s) : 2025-11-23T15:30:00+02:00_2025-11-23T17:00:00+02:00;2025-12-14T10:30:00+02:00_2025-12-14T12:00:00+02:00;2026-01-25T15:30:00+02:00_2026-01-25T17:00:00+02:00;2026-02-15T10:30:00+02:00_2026-02-15T12:00:00+02:00;2026-04-12T10:30:00+02:00_2026-04-12T12:00:00+02:00
Musée Bourdelle 18, rue Antoine Bourdelle 75015 PARIS
https://www.bourdelle.paris.fr/visiter/preparer-sa-visite/agenda/tous-ensemble +33184821455 bourdelle.reservations@paris.fr https://www.facebook.com/museebourdelle https://www.facebook.com/museebourdelle