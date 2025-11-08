Atelier Créatif en Matériaux de Récupération Altenach

Atelier Créatif en Matériaux de Récupération

13 rue Sainte Barbe Altenach Haut-Rhin

Début : Samedi 2025-11-08 14:00:00

fin : 2025-11-08 17:00:00

2025-11-08

10 places. Gratuit.

Apprendre à repriser, réparer, personnaliser des vêtements aimés, abîmés ou passés et leur donner une nouvelle vie, voire les transformer totalement, utiliser une machine à coudre… Transformer les chaussettes, les pulls feutrés et rétrécis, faire du patchwork, tricoter, crocheter, tisser à partir de matériaux classiques ou inattendus. Construire de petits meubles légers ou des instruments de musique en carton, tresser en vannerie ou rouler en perles le papier. S’initier à la mosaïque avec des bouts de récupération. Trouver son bonheur dans la grange, partager ce qui traîne à la maison et créer son objet unique et personnel ! Tout ceci ne sont que quelques-unes des activités possibles à l’atelier en matériaux de récupération. Laissez- vous surprendre par votre propre capacité créative ! .

13 rue Sainte Barbe Altenach 68210 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 08 07 50 contact@maison-nature-sundgau.org

English :

These are just a few of the activities you can enjoy in our workshop with recycled materials. Let your own creativity surprise you! Registration required by Friday, November 7.

10 places. Free admission.

German :

Dies sind nur einige der Aktivitäten, die in der Werkstatt für Altmaterial möglich sind. Lassen Sie sich von Ihren eigenen kreativen Fähigkeiten überraschen! Anmeldung bis Freitag, den 7. November erforderlich.

10 Plätze. Kostenlos.

Italiano :

Queste sono solo alcune delle attività disponibili al laboratorio con materiali riciclati. Lasciatevi sorprendere dalla vostra creatività! Iscrizione obbligatoria entro venerdì 7 novembre.

10 posti. Ingresso libero.

Espanol :

Éstas son sólo algunas de las actividades que se pueden realizar en el taller con materiales reciclados. ¡Déjate sorprender por tu propia creatividad! Inscripción previa hasta el viernes 7 de noviembre.

10 plazas. Entrada gratuita.

