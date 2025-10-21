Atelier ludique et créatif Langeac

Atelier ludique et créatif

médiathèque Langeac Haute-Loire

Début : 2025-12-17 10:00:00

fin : 2025-12-17 12:00:00

Date(s) :

2025-12-17

Atelier ludique et créatif de 2h pour les enfants de 5 à 8 ans. Invente ton histoire avec une carotte et 3 dessins !

médiathèque Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 23 01 contact.mediatheque@ville-langeac.com

A fun and creative 2-hour workshop for children aged 5 to 8. Invent your own story with a carrot and 3 drawings!

