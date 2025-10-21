Atelier ludique et créatif Langeac
Atelier ludique et créatif Langeac mercredi 17 décembre 2025.
Atelier ludique et créatif
médiathèque Langeac Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-17 10:00:00
fin : 2025-12-17 12:00:00
Date(s) :
2025-12-17
Atelier ludique et créatif de 2h pour les enfants de 5 à 8 ans. Invente ton histoire avec une carotte et 3 dessins !
.
médiathèque Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 23 01 contact.mediatheque@ville-langeac.com
English :
A fun and creative 2-hour workshop for children aged 5 to 8. Invent your own story with a carrot and 3 drawings!
L’événement Atelier ludique et créatif Langeac a été mis à jour le 2025-11-28 par Communauté de communes des rives Haut-Allier