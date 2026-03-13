Atelier créatif ENFANT Panier de Pâques en feutrine Magasin Les rêves en couleurs Saint-Jean-de-Losne
Atelier créatif ENFANT Panier de Pâques en feutrine Magasin Les rêves en couleurs Saint-Jean-de-Losne mercredi 1 avril 2026.
Atelier créatif ENFANT Panier de Pâques en feutrine
Magasin Les rêves en couleurs 3 Rue du Château Saint-Jean-de-Losne Côte-d’Or
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-01 13:00:00
fin : 2026-04-01
Date(s) :
2026-04-01
Les enfants fabriquent et décorent leur panier de Pâques en feutrine avec du matériel sécurisé.
Découpage, couture, assemblage et décor avec des formes colorées afin de développer la motricité fine.
Durée de l’atelier 2 heures .
Magasin Les rêves en couleurs 3 Rue du Château Saint-Jean-de-Losne 21170 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 43 94 90 contact@lesrevesencouleurs.fr
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English : Atelier créatif ENFANT Panier de Pâques en feutrine
L’événement Atelier créatif ENFANT Panier de Pâques en feutrine Saint-Jean-de-Losne a été mis à jour le 2026-03-13 par OT Rives de Saône