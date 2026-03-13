Atelier créatif ENFANT Panier de Pâques en feutrine Magasin Les rêves en couleurs Saint-Jean-de-Losne

Atelier créatif ENFANT Panier de Pâques en feutrine

Magasin Les rêves en couleurs 3 Rue du Château Saint-Jean-de-Losne Côte-d’Or

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-01 13:00:00

fin : 2026-04-01

Date(s) :

2026-04-01

Les enfants fabriquent et décorent leur panier de Pâques en feutrine avec du matériel sécurisé.

Découpage, couture, assemblage et décor avec des formes colorées afin de développer la motricité fine.

Durée de l’atelier 2 heures .

Magasin Les rêves en couleurs 3 Rue du Château Saint-Jean-de-Losne 21170 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 43 94 90 contact@lesrevesencouleurs.fr

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English : Atelier créatif ENFANT Panier de Pâques en feutrine

L’événement Atelier créatif ENFANT Panier de Pâques en feutrine Saint-Jean-de-Losne a été mis à jour le 2026-03-13 par OT Rives de Saône