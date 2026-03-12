Atelier créatif ENFANT Peinture créative Magasin Les rêves en couleurs Saint-Jean-de-Losne

Atelier créatif ENFANT Peinture créative

Magasin Les rêves en couleurs 3 Rue du Château Saint-Jean-de-Losne Côte-d’Or

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15 13:00:00

fin : 2026-04-15

Date(s) :

2026-04-15

Les enfants laissent libre cours à leur imagination à travers la peinture. Couleurs, pinceaux et créativité seront au rendez-vous pour réaliser une œuvre unique et s’amuser en toute liberté.

Durée de l’atelier 2 heures .

Magasin Les rêves en couleurs 3 Rue du Château Saint-Jean-de-Losne 21170 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 43 94 90 contact@lesrevesencouleurs.fr

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English :

L’événement Atelier créatif ENFANT Peinture créative Saint-Jean-de-Losne a été mis à jour le 2026-03-12 par OT Rives de Saône