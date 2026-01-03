Atelier créatif enfant rue du 19 Mars 1962 Plouénan

rue du 19 Mars 1962 Médiathèque Plouénan Finistère

Début : 2026-04-11 10:30:00
fin : 2026-04-11 12:00:00

2026-04-11

Atelier créatif autour du thème de la récup’ encadré par Mendy Rouquet.
A partir de 7 ans, sur inscription.   .

