Atelier créatif enfant rue du 19 Mars 1962 Plouénan
Atelier créatif enfant rue du 19 Mars 1962 Plouénan samedi 11 avril 2026.
Atelier créatif enfant
rue du 19 Mars 1962 Médiathèque Plouénan Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 10:30:00
fin : 2026-04-11 12:00:00
Date(s) :
2026-04-11
Atelier créatif autour du thème de la récup’ encadré par Mendy Rouquet.
A partir de 7 ans, sur inscription. .
rue du 19 Mars 1962 Médiathèque Plouénan 29420 Finistère Bretagne +33 2 98 69 51 47
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier créatif enfant
L’événement Atelier créatif enfant Plouénan a été mis à jour le 2026-03-04 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX