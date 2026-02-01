Atelier créatif enfants

salle polyvalente Cohade Haute-Loire

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-17 14:30:00

fin : 2026-02-17 16:30:00

Date(s) :

2026-02-17

Miroir en mosaïques

à partir de 6 ans

.

salle polyvalente Cohade 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 88 17 94 02

English :

Mosaic mirror

from age 6

L’événement Atelier créatif enfants Cohade a été mis à jour le 2026-02-04 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne