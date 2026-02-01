Atelier créatif enfants Cohade
Atelier créatif enfants Cohade mardi 17 février 2026.
Atelier créatif enfants
salle polyvalente Cohade Haute-Loire
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-17 14:30:00
fin : 2026-02-17 16:30:00
Date(s) :
2026-02-17
Miroir en mosaïques
à partir de 6 ans
.
salle polyvalente Cohade 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 88 17 94 02
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Mosaic mirror
from age 6
L’événement Atelier créatif enfants Cohade a été mis à jour le 2026-02-04 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne