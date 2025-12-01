Atelier créatif enfants: Couronne de Noël Riotord

Atelier créatif enfants: Couronne de Noël

Mairie Riotord Haute-Loire

Début : 2025-12-17

fin : 2025-12-17

2025-12-17

de 10h à 12h atelier pour tout-petits ! réalise une jolie couronne en papier-crépon ! Dès 3 ans, 10€ matériel compris. Renseignements et inscriptions Gaëlle Maurin 07 74 36 13 37 ou grinup43@gmail.com

Mairie Riotord 43220 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 74 36 13 37

English :

10am to 12pm workshop for toddlers! Make a pretty paper-crepe crown! Ages 3 and up, 10? materials included. Information and registration Gaëlle Maurin 07 74 36 13 37 or grinup43@gmail.com

German :

von 10:00 bis 12:00 Uhr Workshop für Kleinkinder! Bastelt eine hübsche Krone aus Krepppapier! Ab 3 Jahren, 10? inklusive Material. Informationen und Anmeldungen Gaëlle Maurin 07 74 36 13 37 oder grinup43@gmail.com

Italiano :

dalle 10.00 alle 12.00 laboratorio per bambini: creare una bella corona di carta crespa! A partire dai 3 anni, 10? materiali inclusi. Informazioni e prenotazioni Gaëlle Maurin 07 74 36 13 37 o grinup43@gmail.com

Espanol :

de 10.00 a 12.00 h taller para niños pequeños ¡Crea una bonita corona de papel crepé! A partir de 3 años, 10? materiales incluidos. Información y reservas Gaëlle Maurin 07 74 36 13 37 o grinup43@gmail.com

