Atelier créatif enfants: création masque et lampion

Salle polyvalente (sous la mairie) Saint-Julien-Molhesabate Haute-Loire

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14 14:30:00

fin : 2026-02-14

Date(s) :

2026-02-14 2026-04-26

Au fil des pages vous invite dès 14h30 pour un atelier création de masques et lampions (enfants 7 ans+, -7 ans accompagnés)

Dégustation de crêpes

Déambulation déguisée dans Saint-Julien à la tombée de la nuit

6€ Réservation: Thérèse Barge 06 46 49 05 81

.

Salle polyvalente (sous la mairie) Saint-Julien-Molhesabate 43220 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 46 49 05 81

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Au fil des pages invites you to join us at 2:30pm for a mask and lantern workshop (children aged 7+, under 7 accompanied)

Pancake tasting

Disguised stroll through Saint-Julien at dusk

6? Booking: Thérèse Barge 06 46 49 05 81

L’événement Atelier créatif enfants: création masque et lampion Saint-Julien-Molhesabate a été mis à jour le 2026-01-22 par Haut Pays du Velay Tourisme