Atelier créatif enfants: création masque et lampion Saint-Julien-Molhesabate
Salle polyvalente (sous la mairie) Saint-Julien-Molhesabate Haute-Loire
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Début : 2026-02-14 14:30:00
fin : 2026-02-14
2026-02-14 2026-04-26
Au fil des pages vous invite dès 14h30 pour un atelier création de masques et lampions (enfants 7 ans+, -7 ans accompagnés)
Dégustation de crêpes
Déambulation déguisée dans Saint-Julien à la tombée de la nuit
6€ Réservation: Thérèse Barge 06 46 49 05 81
Salle polyvalente (sous la mairie) Saint-Julien-Molhesabate 43220 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 46 49 05 81
English :
Au fil des pages invites you to join us at 2:30pm for a mask and lantern workshop (children aged 7+, under 7 accompanied)
Pancake tasting
Disguised stroll through Saint-Julien at dusk
6? Booking: Thérèse Barge 06 46 49 05 81
