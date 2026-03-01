Atelier créatif enfants de Pâques

7 Route de Cosne Boulleret Cher

Tarif : 10 – 10 – EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 14:00:00

fin : 2026-03-28 16:00:00

Date(s) :

2026-03-28

Avant les fêtes de Pâques, viens participer à un atelier créatif.

Viens créer une jolie décoration de Pâques.

Inscription obligatoire. 10 .

7 Route de Cosne Boulleret 18240 Cher Centre-Val de Loire +33 6 44 11 53 59

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Before Easter, come and take part in a creative workshop.

L’événement Atelier créatif enfants de Pâques Boulleret a été mis à jour le 2026-03-06 par Office de tourisme du Grand Sancerrois