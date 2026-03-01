Atelier créatif enfants de Pâques Veaugues
Atelier créatif enfants de Pâques Veaugues samedi 21 mars 2026.
Atelier créatif enfants de Pâques
28 Route de Montigny Veaugues Cher
Tarif : 10 – 10 – EUR
Début : 2026-03-21 14:00:00
fin : 2026-03-21 16:00:00
2026-03-21
Juste avant Pâques, viens créer une jolie décoration pour l’évènement.
Un goûter te sera servi après l’animation.
Ton inscription est obligatoire. 10 .
28 Route de Montigny Veaugues 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 6 44 11 53 59
English :
Just before Easter, come and create a pretty decoration for the event.
