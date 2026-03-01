Atelier créatif enfants de Pâques

28 Route de Montigny Veaugues Cher

Tarif : 10 – 10 – EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21 14:00:00

fin : 2026-03-21 16:00:00

Date(s) :

2026-03-21

Juste avant Pâques, viens créer une jolie décoration pour l’évènement.

Viens créer une jolie décoration de Pâques.

Un goûter te sera servi après l’animation.

Ton inscription est obligatoire. 10 .

28 Route de Montigny Veaugues 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 6 44 11 53 59

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Just before Easter, come and create a pretty decoration for the event.

L’événement Atelier créatif enfants de Pâques Veaugues a été mis à jour le 2026-03-06 par Office de tourisme du Grand Sancerrois