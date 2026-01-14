Atelier créatif enfants Eventail asiatique

Musée des Beaux-Arts et d’Histoire Naturelle Châteaudun Eure-et-Loir

Tarif : 6 – 6 – EUR

6

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-25 14:00:00

fin : 2026-02-25 16:00:00

Date(s) :

2026-02-25

Le Musée des Beaux-Arts et d’Histoire Naturelle propose un atelier créatif pour les enfants de 8 à 12 ans. Les enfants créeront un éventail de type chinois ou japonais en s’inspirant des collections asiatiques du musée.

Le musée propose à vos enfants de 8 à 12 ans des ateliers manuels créatifs. Avec divers supports et matériaux, vos enfants réalisent en 2 heures une production qu’ils emportent avec eux.

Nombre de places limité à 10 enfants. Merci de réserver auprès du musée. 6 .

Musée des Beaux-Arts et d’Histoire Naturelle Châteaudun 28200 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 45 55 36 musee-chateaudun@wanadoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Museum of Fine Arts and Natural History is offering a creative workshop for children aged 8 to 12. Children will create a Chinese or Japanese-style fan inspired by the museum’s Asian collections.

L’événement Atelier créatif enfants Eventail asiatique Châteaudun a été mis à jour le 2026-01-14 par OT GRAND CHATEAUDUN