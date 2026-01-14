Atelier créatif enfants Les lobes du cerveau Châteaudun

Atelier créatif enfants Les lobes du cerveau

Musée des Beaux-Arts et d’Histoire Naturelle Châteaudun Eure-et-Loir

Début : 2026-02-18 14:00:00

fin : 2026-02-18 16:00:00

Le Musée des Beaux-Arts et d’Histoire Naturelle propose un atelier créatif pour les enfants de 8 à 12 ans. Sur un support cartonné, les enfants s’inspireront du thème de l’exposition L’Odyssée du cerveau et illustrer ces zones de connexions synaptiques.

Le musée propose à vos enfants de 8 à 12 ans des ateliers manuels créatifs. Avec divers supports et matériaux, vos enfants réalisent en 2 heures une production qu’ils emportent avec eux.

Nombre de places limité à 10 enfants. Merci de réserver auprès du musée. 6 .

Musée des Beaux-Arts et d’Histoire Naturelle Châteaudun 28200 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 45 55 36 musee-chateaudun@wanadoo.fr

English :

The Museum of Fine Arts and Natural History offers a creative workshop for children aged 8 to 12. On a cardboard support, children will take inspiration from the theme of the Brain Odyssey exhibition and illustrate these areas of synaptic connections.

