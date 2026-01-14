Atelier créatif enfants Les lobes du cerveau Châteaudun

Atelier créatif enfants Les lobes du cerveau

Atelier créatif enfants Les lobes du cerveau Châteaudun mercredi 18 février 2026.

Atelier créatif enfants Les lobes du cerveau

Musée des Beaux-Arts et d’Histoire Naturelle Châteaudun Eure-et-Loir

Tarif : 6 – 6 – EUR
6
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-18 14:00:00
fin : 2026-02-18 16:00:00

Date(s) :
2026-02-18

Le Musée des Beaux-Arts et d’Histoire Naturelle propose un atelier créatif pour les enfants de 8 à 12 ans. Sur un support cartonné, les enfants s’inspireront du thème de l’exposition L’Odyssée du cerveau et illustrer ces zones de connexions synaptiques.
Le musée propose à vos enfants de 8 à 12 ans des ateliers manuels créatifs. Avec divers supports et matériaux, vos enfants réalisent en 2 heures une production qu’ils emportent avec eux.

Nombre de places limité à 10 enfants. Merci de réserver auprès du musée. 6  .

Musée des Beaux-Arts et d’Histoire Naturelle Châteaudun 28200 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 45 55 36  musee-chateaudun@wanadoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Museum of Fine Arts and Natural History offers a creative workshop for children aged 8 to 12. On a cardboard support, children will take inspiration from the theme of the Brain Odyssey exhibition and illustrate these areas of synaptic connections.

L’événement Atelier créatif enfants Les lobes du cerveau Châteaudun a été mis à jour le 2026-01-14 par OT GRAND CHATEAUDUN