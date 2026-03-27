Atelier créatif Enluminure Nogent-le-Rotrou
Atelier créatif Enluminure Nogent-le-Rotrou mercredi 22 avril 2026.
Atelier créatif Enluminure
74 Rue Gouverneur Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-22 10:30:00
fin : 2026-04-22
Date(s) :
2026-04-22
Découvrez l’art des enluminures leur place dans la page, leurs fonctions et leurs couleurs. Puis laissez parler votre créativité en imaginant votre propre initiale, à illuminer avec des pigments.
Enfant dès 8 ans.
Sur réservation.
Gratuit.
Découvrez l’art des enluminures leur place dans la page, leurs fonctions et leurs couleurs. Puis laissez parler votre créativité en imaginant votre propre initiale, à illuminer avec des pigments.
Enfant dès 8 ans.
Sur réservation
Gratuit .
74 Rue Gouverneur Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 52 76 16 bibliothequemunicipale@ville-nogent-le-rotrou.fr
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English :
Discover the art of illumination: its place on the page, its functions and its colors. Then let your creativity run wild as you design your own initial, to be illuminated with pigments.
Children aged 8 and over.
By appointment only.
Free admission.
L’événement Atelier créatif Enluminure Nogent-le-Rotrou a été mis à jour le 2026-03-27 par OTs DU PERCHE
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