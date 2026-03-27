Atelier créatif Enluminure

74 Rue Gouverneur Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-22 10:30:00

fin : 2026-04-22

Date(s) :

2026-04-22

Découvrez l’art des enluminures leur place dans la page, leurs fonctions et leurs couleurs. Puis laissez parler votre créativité en imaginant votre propre initiale, à illuminer avec des pigments.

Enfant dès 8 ans.

Sur réservation.

Gratuit.

Découvrez l’art des enluminures leur place dans la page, leurs fonctions et leurs couleurs. Puis laissez parler votre créativité en imaginant votre propre initiale, à illuminer avec des pigments.

Enfant dès 8 ans.

Sur réservation

Gratuit .

74 Rue Gouverneur Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 52 76 16 bibliothequemunicipale@ville-nogent-le-rotrou.fr

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English :

Discover the art of illumination: its place on the page, its functions and its colors. Then let your creativity run wild as you design your own initial, to be illuminated with pigments.

Children aged 8 and over.

By appointment only.

Free admission.

L’événement Atelier créatif Enluminure Nogent-le-Rotrou a été mis à jour le 2026-03-27 par OTs DU PERCHE