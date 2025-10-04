Atelier créatif et bien-être au Musée Châteauneuf-du-Faou

Musée Sérusier Châteauneuf-du-Faou Finistère

Début : 2025-10-04 10:00:00

fin : 2025-10-04 11:00:00

2025-10-04

Audrey Duez-Art-Thérapeute Pluriexpressionnelle, propose une expérience immersive qui allient l’art et le bien-être, en s’appuyant sur la créativité et le lâcher-prise pour enrichir la relation avec les œuvres.

Cet atelier créatif et bien-être permet de découvrir l’art de manière émotionnelle et physique, favorisant l’éveil sensoriel et l’empathie esthétique avec le corps en mouvement et les arts plastiques.

Ce rendez-vous unique encourage la créativité, la cohésion et le lâcher-prise, tout en cultivant un sentiment de bien-être profond à travers l’art.

Le billet vous donne également accès à une visite libre du musée à partir de 14h.

à partir de 16 ans

tarif 15€

réservation obligatoire .

Musée Sérusier Châteauneuf-du-Faou 29520 Finistère Bretagne +33 2 98 03 27 35

