Atelier créatif et bien-être Castillon (Canton d’Arthez-de-Béarn)

Atelier créatif et bien-être

Atelier créatif et bien-être Castillon (Canton d’Arthez-de-Béarn) samedi 24 janvier 2026.

Atelier créatif et bien-être

Salle des sports Castillon (Canton d’Arthez-de-Béarn) Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-24
fin : 2026-01-24

Date(s) :
2026-01-24

Un moment doux, intime et accessible à toutes les femmes, pour se reconnecter à soi à travers la création manuelle.   .

Salle des sports Castillon (Canton d’Arthez-de-Béarn) 64370 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine   adeline.linv@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier créatif et bien-être

L’événement Atelier créatif et bien-être Castillon (Canton d’Arthez-de-Béarn) a été mis à jour le 2026-01-12 par OT Coeur de Béarn