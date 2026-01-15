Atelier créatif et bien-être Castillon (Canton d’Arthez-de-Béarn)

Atelier créatif et bien-être

Salle des sports Castillon (Canton d’Arthez-de-Béarn) Pyrénées-Atlantiques

Début : 2026-01-24

fin : 2026-01-24

2026-01-24

Un moment doux, intime et accessible à toutes les femmes, pour se reconnecter à soi à travers la création manuelle. .

Salle des sports Castillon (Canton d’Arthez-de-Béarn) 64370 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine adeline.linv@gmail.com

