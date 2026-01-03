[Atelier créatif et dédicace] Clémence Simon La Grande Ourse, librairie café Dieppe

[Atelier créatif et dédicace] Clémence Simon

La Grande Ourse, librairie café / 45 Rue Saint-Jacques Dieppe Seine-Maritime

Début : 2026-02-07 14:30:00

fin : 2026-02-07 16:00:00

2026-02-07

Participez à un atelier créatif ludique et inspirant autour de l’art, animé par Clémence Simon, autrice du livre Alberto Giacometti (Milan, 2026).

À travers des activités accessibles et adaptées aux enfants, cet atelier invite petits et grands à découvrir l’univers de l’artiste Alberto Giacometti tout en laissant libre cours à leur imagination.

La rencontre se prolongera par un temps de dédicace, l’occasion d’échanger avec l’autrice et de repartir avec un livre personnalisé.

Gratuit

À partir de 7 ans .

La Grande Ourse, librairie café / 45 Rue Saint-Jacques Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie +33 9 82 37 27 70 lagrandeoursedieppe@gmail.com

