Atelier créatif et gourmand Place Algolsheim Cancon

Atelier créatif et gourmand

Place Algolsheim Médiathèque Fernand Pouillon Cancon Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-31

fin : 2026-01-31

Date(s) :

2026-01-31

Chaque dernier samedi du mois, la médiathèque de Cancon vous propose de venir avec votre ouvrage en cours (tricot, crochet, peinture, scrapbooking,…) et un petit goûter à partager. Ces après-midi seront l’occasion d’échanger et de découvrir de nouvelles techniques de loisirs créatifs.

Place Algolsheim Médiathèque Fernand Pouillon Cancon 47290 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 48 13 98 88 reseautheque@ccbastides47.com

English : Atelier créatif et gourmand

Every last Saturday of the month, the Cancon media library invites you to come along with your work-in-progress (knitting, crochet, painting, scrapbooking, etc.) and a small snack to share. These afternoons are an opportunity to exchange ideas and discover new hobby techniques.

