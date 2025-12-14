Atelier créatif et gourmand Place Algolsheim Cancon
Atelier créatif et gourmand Place Algolsheim Cancon samedi 31 janvier 2026.
Atelier créatif et gourmand
Place Algolsheim Médiathèque Fernand Pouillon Cancon Lot-et-Garonne
Chaque dernier samedi du mois, la médiathèque de Cancon vous propose de venir avec votre ouvrage en cours (tricot, crochet, peinture, scrapbooking,…) et un petit goûter à partager. Ces après-midi seront l’occasion d’échanger et de découvrir de nouvelles techniques de loisirs créatifs, de faire des rencontres, de troquer du matériel. .
Place Algolsheim Médiathèque Fernand Pouillon Cancon 47290 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 48 13 98 88 reseautheque@ccbastides47.com
English : Atelier créatif et gourmand
Every last Saturday of the month, the Cancon media library invites you to come along with your work-in-progress (knitting, crochet, painting, scrapbooking, etc.) and a small snack to share. These afternoons are an opportunity to exchange ideas and discover new hobby techniques.
