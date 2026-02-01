Atelier créatif et histoires Carnaval Argenton-sur-Creuse

Atelier créatif et histoires Carnaval

7 Avenue Rollinat Argenton-sur-Creuse Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date :

Début : 2026-02-25 15:00:00

fin : 2026-02-25 16:30:00

Date(s) :

2026-02-25

Atelier créatif et histoires sur le thème du Carnaval, pour les 6/10 ans.

7 Avenue Rollinat Argenton-sur-Creuse 36200 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 24 27 01

English :

The Réseau des Médiathèques de la Vallée de la Creuse (Creuse Valley Media Library Network) is offering activities to keep young and old busy from February 11 to 19, in the libraries of Argenton, Velles, Saint-Gaultier, Saint-Marcel and Le Menoux.

