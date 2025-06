Atelier créatif et lecture au Zoom – Laval 18 juin 2025 15:00

Mayenne

Atelier créatif et lecture au Zoom 21 Rue du Douanier Rousseau Laval Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-18 15:00:00

fin : 2025-06-18 16:00:00

Date(s) :

2025-06-18

Atelier créatif et lecture sur la thématique du cirque

Un atelier ludique et créatif pour se laisser aller, imaginer et s’imprégner d’une histoire douce et positive sur l’univers du cirque. .

21 Rue du Douanier Rousseau

Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 49 47 81 accueil@zoom.laval.fr

English :

Creative workshop and reading on the theme of the circus

German :

Kreative Werkstatt und Lesen zum Thema Zirkus

Italiano :

Laboratorio creativo e lettura sul tema del circo

Espanol :

Taller creativo y lectura sobre el tema del circo

L’événement Atelier créatif et lecture au Zoom Laval a été mis à jour le 2025-06-11 par CDT53