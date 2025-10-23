ATELIER CRÉATIF ET LECTURE SUR LES PAS DE TOTORO Langres

ATELIER CRÉATIF ET LECTURE SUR LES PAS DE TOTORO

Mediathèque Marcel-Arland Langres Haute-Marne

Début : 2025-10-23

Venez découvrir le monde merveilleux de Totoro, ce drôle de personnage au ventre rebondi sorti de l’univers des studios Ghibli et de l’imagination de Hayao Miyazaki.

Après la lecture d’extraits de l’album, mettez la main à la pâte et donnez vie à votre propre Totoro marque-pages, dessin, papercraft ou découpage.

Un atelier ludique et créatif pour se laisser aller, imaginer et s’imprégner d’une histoire pleine d’humanisme, de tendresse et d’écologie.

Mediathèque Marcel-Arland Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 87 63 00 bibliotheque.arland@langres.fr

