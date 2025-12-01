Atelier créatif et poétique pour enfants et adolescents : « Histoires brodées »

Avec Anne Sailor

Atelier de 8 à 15 ans

Anne artiste textile, accompagnera enfants et adolescents à créer en une heure leur propre patch textile à partir de fragments de tissus recyclés. En 2 heures, vous aurez la possibilité de l’appliquer sur le vêtement de votre choix ou de travailler directement sur votre vêtement.

En s’inspirant de formes, textures et couleurs, chacun imagine une petite histoire qu’il viendra broder. Les participant·es découvrent 2 points de broderie de base, explorent les associations de couleurs et de motifs pour cultiver sa spontanéité joyeuse et créative.

Mercredi 10 décembre de 14h30 à 15h30 et/ou 15h30 à 16h30

Mercredi 17 décembre de 14h30 à 15h30 et/ou 15h30 à 16h30

Nombre de participants : 5 maximum par heure

Sur inscription ici https://my.weezevent.com/atelier-creatif-et-poetique-pour-enfants-et-adolescents-histoires-brodees

Tarifs à l’heure

Tarif plein : 25 euros

Tarif réduit: 20 euros (Habitant du 11ᵉ arrondissement, étudiant·e, demandeur·se d’emploi, bénéficiaire du RSA)

Retrouvez la programmation de la Maison des Autres :

rencontres, ateliers, tables rondes, défilés, expositions, projections, actions citoyennes… Autant de moments pour penser, créer, réparer et agir ensemble autour de la mode circulaire, du réemploi et des savoir-faire durables.

Le mercredi 17 décembre 2025

de 14h30 à 16h30

Le mercredi 10 décembre 2025

de 14h30 à 16h30

payant

De 20* à 25 euros l’heure.

*sur présentation d’un justificatif le jour de l’atelier.

Public enfants et jeunes. A partir de 8 ans. Jusqu’à 15 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-12-10T15:30:00+01:00

fin : 2025-12-17T17:30:00+01:00

Date(s) : 2025-12-10T14:30:00+02:00_2025-12-10T16:30:00+02:00;2025-12-17T14:30:00+02:00_2025-12-17T16:30:00+02:00

Maison des Autres Modes 44, rue Saint Sabin 75011 Paris

https://uneautremode.fr/programmation/ contact@uneautremode.fr https://www.facebook.com/UAMEP/ https://www.facebook.com/UAMEP/