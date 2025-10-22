Atelier créatif Et pourquoi pas ? Médiathèque Samuel Beckett Guérande

Médiathèque Samuel Beckett 2 avenue Anne de Bretagne Guérande Loire-Atlantique

Début : 2025-10-22 15:00:00

fin : 2025-10-22 16:00:00

2025-10-22

Après avoir rencontré les tourneciels, lors de la séance de contes à 10h30, réveillez vos 5 sens en découvrant l’univers de Tourneseul et Petite-Abeille lors de cet atelier créatif.

Par Marie Fardet et Claire Yerles

Dès 5 ans

Le conte « Et pourquoi pas ? L’histoire d’un tournesol intrépide » Bienvenue chez les tourneciels ! C’est l’histoire d’une tribu de fleurs bien rangées dont le destin bascule… Un jour, l’arrivée d’une souris voyageuse, le vol d’une coccinelle et un individu un peu trop curieux, vont chambouler à jamais l’ordre établi… Une guitare, un mélodica et la chanson de Tourneseul et Petite-Abeille vous font tourner la tête !

Par Marie Fardet et Claire Yerles .

Médiathèque Samuel Beckett 2 avenue Anne de Bretagne Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 24 75 91 mediatheque@ville-guerande.fr

