Atelier créatif et quiz Sur les pas d’Harry Potter

Mediathèque Marcel-Arland Langres Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-26

fin : 2026-02-26

Date(s) :

2026-02-26

Tout public

Un vent de magie souffle sur la médiathèque !

Fan de sortilèges et de Poudlard, rejoins un atelier magique autour d’Harry Potter avec la création d’un marque page et notre grand quiz Question pour un dragon autour de l’univers des films de la saga.

Tout public à partir de 8 ans

Mediathèque Marcel-Arland Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 87 63 00 bibliotheque.arland@langres.fr

L’événement Atelier créatif et quiz Sur les pas d’Harry Potter Langres a été mis à jour le 2026-01-08 par Antenne du Pays de Langres