Atelier créatif et quiz Sur les pas d’Harry Potter Langres
Mediathèque Marcel-Arland Langres Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Début : 2026-02-26
2026-02-26
Tout public
Un vent de magie souffle sur la médiathèque !
Fan de sortilèges et de Poudlard, rejoins un atelier magique autour d’Harry Potter avec la création d’un marque page et notre grand quiz Question pour un dragon autour de l’univers des films de la saga.
Tout public à partir de 8 ans
Gratuit .
Mediathèque Marcel-Arland Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 87 63 00 bibliotheque.arland@langres.fr
