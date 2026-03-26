Atelier Créatif et Relaxant Aquarelle Spécial Parents-Enfants Maison de la Terre Lantic

Atelier Créatif et Relaxant Aquarelle Spécial Parents-Enfants

Maison de la Terre Fontaine de Trémargat Lantic Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-22 14:00:00

fin : 2026-04-22 16:00:00

Date(s) :

2026-04-22

Venez créer de douces aquarelles en famille sur le thème des habitants des rivières et réalisez pas à pas une grenouille et une libellule. Repartez fièrement avec vos créations ! Atelier accessible aux novices. Enfants de 5 à 16 ans. Sur réservation. Par L’Atelier Kreazen. .

Maison de la Terre Fontaine de Trémargat Lantic 22410 Côtes-d’Armor Bretagne +33 7 56 06 97 89

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L’événement Atelier Créatif et Relaxant Aquarelle Spécial Parents-Enfants Lantic a été mis à jour le 2026-03-26 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme