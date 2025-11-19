Atelier créatif et tournoi d’avions en papier Médiathèque Le Triplex Pleslin-Trigavou
Atelier créatif et tournoi d’avions en papier Médiathèque Le Triplex Pleslin-Trigavou mercredi 19 novembre 2025.
Atelier créatif et tournoi d’avions en papier
Médiathèque Le Triplex 1 Place du Docteur Guy Jourdan Pleslin-Trigavou Côtes-d’Armor
Début : 2025-11-19 11:00:00
fin : 2025-11-19 12:00:00
Pour rester dans la thématique de l’aviation, la médiathèque propose de venir créer des avions en papier, et d’organiser un tournoi et un concours.
Quel sera le plus bel avion ? Le plus réaliste ? Celui qui vole le plus loin ? Le plus haut ?
De 6 à 106 ans
Sur réservation par mail .
