Atelier créatif et tournoi d’avions en papier Médiathèque Le Triplex Pleslin-Trigavou

Atelier créatif et tournoi d’avions en papier

Médiathèque Le Triplex 1 Place du Docteur Guy Jourdan Pleslin-Trigavou Côtes-d’Armor

Début : 2025-11-19 11:00:00

fin : 2025-11-19 12:00:00

2025-11-19

Pour rester dans la thématique de l’aviation, la médiathèque propose de venir créer des avions en papier, et d’organiser un tournoi et un concours.

Quel sera le plus bel avion ? Le plus réaliste ? Celui qui vole le plus loin ? Le plus haut ?

De 6 à 106 ans

Sur réservation par mail .

