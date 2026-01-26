Atelier créatif “Éventail carnaval” Méru

Atelier créatif “Éventail carnaval”

51 rue Roger Salengro Méru Oise

Tarif : 4.5 – 4.5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-19 15:00:00

fin : 2026-02-26 16:00:00

Date(s) :

2026-02-19 2026-02-26 2026-03-05

Pendant les vacances d’hiver, proposez à vos enfants un moment créatif et ludique autour du carnaval

Lors de cet atelier, les enfants assemblent et décorent leur propre éventail en papier cartonné. Couleurs, reflets et motifs seront au rendez-vous pour créer un accessoire unique, parfait pour fêter le carnaval.

L’atelier est ouvert aux enfants à partir de 6 ans, seuls ou en famille. Une activité manuelle idéale pour développer la créativité tout en partageant un moment convivial.

– Jeudis 19, 26 février, et 5 mars

– De 15h à 16h

– À partir de 6 ans

– Tarif 4,50 € participant (enfant comme adulte)

Réservation de l’atelier via reservation@musee-nacre.fr

Pendant les vacances d’hiver, proposez à vos enfants un moment créatif et ludique autour du carnaval

Lors de cet atelier, les enfants assemblent et décorent leur propre éventail en papier cartonné. Couleurs, reflets et motifs seront au rendez-vous pour créer un accessoire unique, parfait pour fêter le carnaval.

L’atelier est ouvert aux enfants à partir de 6 ans, seuls ou en famille. Une activité manuelle idéale pour développer la créativité tout en partageant un moment convivial.

– Jeudis 19, 26 février, et 5 mars

– De 15h à 16h

– À partir de 6 ans

– Tarif 4,50 € participant (enfant comme adulte)

Réservation de l’atelier via reservation@musee-nacre.fr .

51 rue Roger Salengro Méru 60110 Oise Hauts-de-France +33 3 44 22 61 74 reservation@musee-nacre.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

During the winter vacations, offer your children a fun and creative carnival experience

In this workshop, children assemble and decorate their own cardboard fan. Colors, reflections and patterns will be on hand to create a unique accessory, perfect for celebrating Carnival.

The workshop is open to children aged 6 and over, on their own or as a family. An ideal manual activity to develop creativity while sharing a convivial moment.

– Thursdays February 19, 26 and March 5

– From 3pm to 4pm

– Ages 6 and up

– Price: 4.50 ? participant (child and adult)

Workshop bookings via reservation@musee-nacre.fr

L’événement Atelier créatif “Éventail carnaval” Méru a été mis à jour le 2026-01-26 par Office de Tourisme Vexin en Pays de Nacre