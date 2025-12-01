Atelier créatif Expérimenter les fondus de couleurs par Pascale Le Mouellic Château de Simiane Valréas

Atelier créatif Expérimenter les fondus de couleurs par Pascale Le Mouellic

Château de Simiane 8 PLACE ARISTIDE BRIAND Valréas Vaucluse

Début : 2025-12-10 10:00:00

fin : 2025-12-10 12:00:00

2025-12-10

Atelier Expérimenter les fondus de couleurs , proposé par Pascale Le Mouellic en écho à l’exposition de Marylise Obrier.

Château de Simiane 8 PLACE ARISTIDE BRIAND Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 35 30 44 accueil-chateau@mairie-valreas.fr

English :

Workshop on Experimenting with color fades , organized by Pascale Le Mouellic in conjunction with Marylise Obrier?s exhibition.

