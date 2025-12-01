Atelier créatif Expérimenter les fondus de couleurs par Pascale Le Mouellic Château de Simiane Valréas
Atelier créatif Expérimenter les fondus de couleurs par Pascale Le Mouellic Château de Simiane Valréas mercredi 10 décembre 2025.
Atelier créatif Expérimenter les fondus de couleurs par Pascale Le Mouellic
Château de Simiane 8 PLACE ARISTIDE BRIAND Valréas Vaucluse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-10 10:00:00
fin : 2025-12-10 12:00:00
Date(s) :
2025-12-10
Atelier Expérimenter les fondus de couleurs , proposé par Pascale Le Mouellic en écho à l’exposition de Marylise Obrier.
.
Château de Simiane 8 PLACE ARISTIDE BRIAND Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 35 30 44 accueil-chateau@mairie-valreas.fr
English :
Workshop on Experimenting with color fades , organized by Pascale Le Mouellic in conjunction with Marylise Obrier?s exhibition.
L’événement Atelier créatif Expérimenter les fondus de couleurs par Pascale Le Mouellic Valréas a été mis à jour le 2025-11-28 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes