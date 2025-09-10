Atelier créatif : fabrication de piñatas Médiathèque Andrée Chedid Tourcoing

Gratuit, réservation conseillée. Tout public à partir de 8 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-10T14:00:00 – 2025-09-10T17:00:00

Objet festif emblématique, la piñata est un rituel populaire d’origine mexicaine, aujourd’hui incontournable lors des fêtes d’anniversaire.

Traditionnellement confectionnée à la main, en argile, en carton ou en papier mâché, la piñata s’est également transformée en objet dérivé. Elle incarne la fête et le partage, et rassemble toutes les générations dans une parenthèse joyeuse.

Dans le cadre leur exposition, Martina Echeverria et Chloé Chamard vous proposent un atelier de fabrication de piñatas à destination des enfants de 8 ans et plus et de leurs parents.

Médiathèque Andrée Chedid 156 avenue Fin de la Guerre 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Belencontre Nord Hauts-de-France 03 59 63 44 00 https://mediatheques.tourcoing.fr mediathequechedid@ville-tourcoing.fr Bus : Liane 4 – arrêt : Fin De La Guerre

Chloé Chamard