Atelier créatif Fabrique tes serviettes réutilisables Médiathèque Hendaye

Atelier créatif Fabrique tes serviettes réutilisables

Médiathèque 4 Rue du Jaizquibel Hendaye Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29

fin : 2025-11-29

Date(s) :

2025-11-29

.

Médiathèque 4 Rue du Jaizquibel Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 48 00 77 coordination@recyclarte.org

English : Atelier créatif Fabrique tes serviettes réutilisables

German : Atelier créatif Fabrique tes serviettes réutilisables

Italiano :

Espanol : Atelier créatif Fabrique tes serviettes réutilisables

L’événement Atelier créatif Fabrique tes serviettes réutilisables Hendaye a été mis à jour le 2025-11-14 par Hendaye Tourisme & Commerce