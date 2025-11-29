Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Atelier créatif Fabrique tes serviettes réutilisables Médiathèque Hendaye

Atelier créatif Fabrique tes serviettes réutilisables

Atelier créatif Fabrique tes serviettes réutilisables Médiathèque Hendaye samedi 29 novembre 2025.

Atelier créatif Fabrique tes serviettes réutilisables

Médiathèque 4 Rue du Jaizquibel Hendaye Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-29
fin : 2025-11-29

Date(s) :
2025-11-29

  .

Médiathèque 4 Rue du Jaizquibel Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 48 00 77  coordination@recyclarte.org

English : Atelier créatif Fabrique tes serviettes réutilisables

German : Atelier créatif Fabrique tes serviettes réutilisables

Italiano :

Espanol : Atelier créatif Fabrique tes serviettes réutilisables

L’événement Atelier créatif Fabrique tes serviettes réutilisables Hendaye a été mis à jour le 2025-11-14 par Hendaye Tourisme & Commerce