ATELIER CRÉATIF Fabrique ton masque Médiathèque Creuse Grand Sud Felletin Felletin

ATELIER CRÉATIF Fabrique ton masque Médiathèque Creuse Grand Sud Felletin mercredi 17 septembre 2025.

Médiathèque Creuse Grand Sud Felletin 12 Place Courtaud Felletin Creuse

Début : 2025-09-17

fin : 2025-09-17

2025-09-17

Comme la petite fille de l’album Kiwi Grizzli, venez fabriquer votre masque d’animal de la forêt pour rejoindre la fête déguisée de l’album de Claire de Gastold ! Animé par l’illustratrice et en présence de l’autrice Agnès Debacker.

Dès 6 ans

Sur réservation .

Médiathèque Creuse Grand Sud Felletin 12 Place Courtaud Felletin 23500 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 66 55 22 mediatheque@creuse-grand-sud.fr

